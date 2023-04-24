Попытки искажения истории обречены на провал - МИД Турции

Попытки искажения истории путем утверждений, не имеющих под собой никакой основы и противоречащих нормам международного права, обречены на провал. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, относительно высказываний представителей властей ряда стран по событиям 1915 года, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что события 1915 года не могут восприниматься с призмы внутренней повестки отдельных стран либо искажаться в угоду ряда политиков. "Подобный подход приведет лишь к искажению исторических реалий. Те же, кто настаивает на столь предвзятой позиции, впишут себя в историю в качестве сторонников дешевых политических шагов. В корне отрицаем столь безосновательные заявления и решительно осуждаем тех, кто настаивает на ошибочной позиции. Никто и ни одна организация не вправе поучать Турцию собственной истории", - подчеркнули в Анкаре.

В Анкаре призвали [авторов заявлений] исправить чудовищную ошибку, не предпринимать шагов, нацеленных на распространение вражды, поддержать инициативы турецкой стороны по созданию Совместной исторической комиссии (по событиям 1915 года – прим. «Анадолу») и внести вклад в усилия Турции по обеспечению мира и сотрудничества в регионе.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.