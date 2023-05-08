Турция превратилась в ключевую страну для мира в регионе - Чавушоглу

Турция зарекомендовала себя в качестве ключевой страны для обеспечения мира в регионе. Уверен, что Анкара должна максимально полно воспользоваться возможностями сложившейся ситуации. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в Анталье, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава дипломатии привлек внимание к вызовам современности, напомнив, что в основе идеи создания, таких платформ, как: Совет Европы, ЕС и ООН, лежало стремление к предотвращению конфликтов, в том числе в Европе.

«Сегодня, мы видим, как подрываются сами основы миропорядка; разрушается система, сформированная в период после Второй мировой войны; углубляются противоречия и конфликты, около 60 процентов из которых приходятся на регион, где расположена Турция. Несмотря на негативные вызовы, Турция остается "островом стабильности"», - констатировал глава МИД.

По его словам, в сложившейся ситуации, Анкара предпринимает активные посреднические усилия, что позволило достичь также «зерновой сделки», и тем самым стабилизировать ситуацию на глобальном продовольственном рынке.

Чавушоглу отметил, что на фоне российско-украинского конфликта, повысилась так называемого «Срединного коридора» - важной торгово-транспортной артерии между Западом и Востоком. «Срединный коридор имеет жизненно важное значение для торговли между Азией и Европой. Сюда можно добавить и транспортный коридор Север-Юг», - сказал турецкий министр.

Он отметил, что Турция стала также более активным игроком на энергетическом рынке. «Мы начали поставки газа в Европу, в частности, в страны Восточной и Юго-Восточной Европы и на Балканы. Вдвое увеличили объемы поставок газа через Трансанатолийский газопровод (TANAP), который берет начало в Азербайджане», - отметил министр.

Чавушоглу привлек внимание к тому факту, что в Турции действуют пять терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ). «У нас имеются договоренности с США, Оманом. Из 15 стран, в том числе Алжира и Нигерии, в Турцию прибывают СПГ-танкеры. На терминалах этот газ перерабатывается и трубопроводам поставляется в другие страны», - сказал министр.