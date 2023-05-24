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Выборы президента Турции: за рубежом проголосовало 1,856 млн избирателей

Турция Материалы 24 мая 2023 23:44 (UTC +04:00)
Выборы президента Турции: за рубежом проголосовало 1,856 млн избирателей

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Число избирателей, проголосовавших в рамках второго тура выборов президента Турции за рубежом и на таможенных переходах, достигло 1 856 968 человек, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В зарубежных представительствах и на таможенных переходах продолжается процесс голосования граждан, зарегистрированных в избирательных списках за пределами Турции.

Процесс голосования в представительствах Турции и на погранпунктах продолжается с субботы, 20 мая.

Процесс голосования в представительствах за рубежом завершился в 22:00, 24 мая, а на таможенных переходах продлится до 18:00, 28 мая.

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