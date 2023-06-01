Премьер Италии и президент Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает Trend.

Джорджа Мелони и Реджеп Тайип Эрдоган выразили надежду на возможность скорой встречи.

Председатель правительства Италии поздравила президента Турции с переизбранием. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, а также выражена готовность сотрудничать в обеспечении общей безопасности и укреплять партнерство на региональном, европейском и многостороннем уровнях.

В ходе прошедшего в Турции в минувшее воскресенье второго тура президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на очередной срок.