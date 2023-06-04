Устраивающие демонстрации пытаются помешать Швеции вступить в НАТО - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Устраивающие демонстрации в Швеции против Турции и НАТО пытаются помешать стране вступить в Североатлантический альянс.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Столтенберг отметил, что свобода собраний и самовыражения входят в число основных ценностей демократических обществ и должны защищаться и соблюдаться. Однако они осознают, что эти демонстрации создают трудности.

"Организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО. В то же время, они пытаются помешать сотрудничеству Швеции с Турцией в борьбе с терроризмом. Это также ослабляет НАТО. Мы не должны позволить им добиться успеха", - сказал он.

Столтенберг заявил, что на встрече с Эрдоганом они также договорились, что Постоянный совместный механизм снова соберется 12 июня.

Подчеркнув, что членство в НАТО сделает Швецию сильнее, а также сделает сильнее НАТО и Турцию, Столтенберг сказал, что хотел бы, чтобы процесс вступления Швеции в НАТО завершился как можно скорее.