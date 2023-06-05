Буду продолжать работу по укреплению влияния Турции во внешней политике - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Буду продолжать работу по укреплению влияния Турции во внешней политике.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Признателен Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за свое назначение в министерство иностранных дел после 13 лет службы в Национальном разведывательном управлении Турции", - сказал он.

Отметим, что 3 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал новый состав Кабинета министров Турции.

В новом Кабинете министров Турции Мевлюта Чавушоглу на посту министра иностранных дел сменил руководитель Национального разведывательного управления Турции Хакан Фидан.