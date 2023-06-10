В Стамбуле конфисковали фальшивый миллиард долларов

БАКУ /Trend/ - Правоохранительные органы турецкого города Стамбул получили информацию о том, что преступная сеть, состоящая в основном из иностранных граждан, готовится отправить фальшивые долларовые купюры в африканские страны.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сотрудники Управление жандармерии установили, что подозреваемые часто входили и выходили в склад, находящийся в районе Кагытхане, а также перевозили туда ящики.

В ходе операции были задержаны три гражданина Швеции, один гражданин Англии, один гражданин Ганы, а также один гражданин Турции.

Управление жандармерии столицы изъяло на складе 10 млн купюр номиналом в $100.

В домах арестованных в районе Шишли были также проведены обыски, в ходе которых были изъяты драгоценности и крупные денежные суммы.

Консульства стран, гражданами которых являются арестованные, были проинформированы о расследовании.

Подчеркивается, что изъятый ​​фальшивый доллар является самой крупной суммой фальшивых денег, изъятых единовременно в истории страны.