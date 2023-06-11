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Турция с 1 июля повысит сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция Материалы 11 июня 2023 13:15 (UTC +04:00)
Турция с 1 июля повысит сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

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БАКУ /Trend/ - Турция увеличит с 1 июля сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на $0,34. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, передает Trend.

"С 1 июля мы вводим новое повышение платы за проход проливов, что обеспечит приток валюты. С 1983 года плата за тонну нетто для иностранных судов составляла $0,8063. 7 октября 2022 года мы ее подняли до $4,08 и сейчас с 1 июля 2023 года она составит $4,42", - сказал Абдулкадир Уралоглу.

Уралоглу отдельно подчеркнул, что это решение властей полностью соответствует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей порядок прохода проливов.

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