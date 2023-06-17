Поддержка перспективы полноценного членства Турции в ЕС сыграет важную роль в укреплении отношений – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Комиссии Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на заявление Управления по коммуникациям президента Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС.

Фон дер Ляйен поздравила Эрдогана с его переизбранием.

Эрдоган отметил, что для успешной борьбы с вызовами, стоящими на региональном уровне, следует укрепить сотрудничество ЕС и Турции.

Президент Турции добавил, что справедливое отношение Брюсселя к Анкаре и поддержка перспективы полноценного членства откроют новые горизонты в отношениях.