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Поддержка перспективы полноценного членства Турции в ЕС сыграет важную роль в укреплении отношений – Эрдоган

Турция Материалы 17 июня 2023 23:23 (UTC +04:00)
Поддержка перспективы полноценного членства Турции в ЕС сыграет важную роль в укреплении отношений – Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Комиссии Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на заявление Управления по коммуникациям президента Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС.

Фон дер Ляйен поздравила Эрдогана с его переизбранием.

Эрдоган отметил, что для успешной борьбы с вызовами, стоящими на региональном уровне, следует укрепить сотрудничество ЕС и Турции.

Президент Турции добавил, что справедливое отношение Брюсселя к Анкаре и поддержка перспективы полноценного членства откроют новые горизонты в отношениях.

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