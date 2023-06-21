Турция ведет переговоры по строительству еще двух АЭС

БАКУ /Trend/ - Турция ведет переговоры с Россией и Южной Кореей о строительстве второй атомной электростанции в провинции Синоп, и Китаем - о строительстве третьей атомной электростанции в провинции Тракья.

Об этом сказал руководитель Главного управления ядерной энергетики и международных проектов Турции Салих Сары, сообщает Trend в среду со ссылкой на TurkicWorld.

Он также сказал, что продолжаются исследования по строительству четвертой атомной электростанции.

Кроме того,.Сары отметил, что работы на первом блоке атомной электростанции "Аккую" близятся к завершению.

Напомним, что атомная электростанция "Аккую" была построена в районе Бююкечели турецкой провинции Мерсин в рамках соглашения, подписанного 12 мая 2010 года между президентами Турции и России.

В апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора, в июне 2020 года - второго, в марте 2021 года - третьего, а в июне 2022 года - последнего. 27 апреля на АЭС было загружено первое топливо. Четыре реактора на блоках АЭС общей мощностью 4 тысячи 800 мегаватт планируется ввести в эксплуатацию с разницей в один год. После этого в общей сложности на АЭС будет производиться 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, и ожидается, что это удовлетворит около 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии, а также с началом работы АЭС будет предотвращен выброс в атмосферу 17 миллионов тонн углерода в год.