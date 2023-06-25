В Турции произвели 500-й ударный БПЛА Bayraktar TB2

БАКУ /Trend/ - В Турции был выпущен с конвейера пятисотый ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, передает Trend.

Представление дрона под названием "T500" состоялось в Технологическом центре имени Озмемира Байрактара в Стамбуле. В ходе церемонии было обращено внимание на эффективность дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI, которые находятся на вооружении многих стран мира.

Также было указано на перспективность новых разработок турецких инженеров, включая ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3 и беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA.

Инженеры и конструкторы сделали общую фотографию на фоне TB2 SİHA, налет которых превысил 600 тысяч часов. Было отмечено, что ударные дроны Bayraktar TB2 на 93 процента состоят из комплектующих отечественного производства, что сократило зависимость страны от импорта в этой области.

На сегодняшний день заключены контракты на поставку дронов TB2 SİHA в 30 стран мира, включая 4 страны НАТО и две страны ЕС.