Турция увеличит сборы с судов за транзит через Босфор и Дарданеллы

БАКУ /Trend/ - С начала июля власти Турции повышают сборы за транзит торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы до уровня $4,42. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдюлькадир Уралоглу, отметив, что тарифы будут пересматриваться ежегодно по распоряжению президента, передает Trend.

С октября прошлого года сборы за проход судов через эти проливы составляли $4,08 за чистый тоннаж.

Уралоглу напомнил, что до октября 2022 года сборы для иностранных судов рассчитывались на основе золотого франка, эквивалентного $0,8 в соответствии с Конвенцией Монтрё от 1936 года. Однако в октябре 2022 года турецкие власти пересмотрели эти тарифы, увеличив их до $4,08. Приведя пример судна с 10-тысячным чистым тоннажем, Уралоглу указал, что сборы с него составляли $16 393 с 7 октября прошлого года и будут увеличены до $17 760 с 1 июля.

Согласно Конвенции Монтрё, проливы Босфор и Дарданеллы взимают сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов, которые проходят через них без остановки.