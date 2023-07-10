Президент Турции отправляется в Литву для участия в саммите НАТО

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Литву для участия в очередном саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции, передает Trend.

На саммите состоится обмен мнениями по поводу ситуации в Украине, а также вызовов странам НАТО. На саммите будут обсуждаться вопросы укрепления оборонной структуры альянса и основные угрозы, выявленные НАТО, в первую очередь, борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Также планируется, что президент Турции проведет двусторонние встречи со своими коллегами, участвующими в саммите.