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Президент Турции отправляется в Литву для участия в саммите НАТО

Турция Материалы 10 июля 2023 05:56 (UTC +04:00)
Президент Турции отправляется в Литву для участия в саммите НАТО

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Литву для участия в очередном саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции, передает Trend.

На саммите состоится обмен мнениями по поводу ситуации в Украине, а также вызовов странам НАТО. На саммите будут обсуждаться вопросы укрепления оборонной структуры альянса и основные угрозы, выявленные НАТО, в первую очередь, борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Также планируется, что президент Турции проведет двусторонние встречи со своими коллегами, участвующими в саммите.

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