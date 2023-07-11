В 11 районах Турции устраняется ущерб от селей и оползней

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта и природных ресурсов Турции, Абдулькадир Уралоглу, сообщил о проводимых работах по ликвидации последствий схода оползней и селевых потоков в одиннадцати районах страны, передает Trend.

По словам главы Минтранса, в настоящее время на местах задействованы 269 групп сотрудников и 184 единицы техники.

Предпринимаются меры по очистке и восстановлению дорог, а также созданию альтернативных маршрутов связи с пострадавшими населенными пунктами.

Министр заверил, что государство предпринимает все возможные шаги для минимизации ущерба и находится рядом с гражданами.