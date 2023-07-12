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Самолеты ВВС Турции обеспечивают безопасность саммита НАТО

Турция Материалы 12 июля 2023 04:01 (UTC +04:00)
Самолеты ВВС Турции обеспечивают безопасность саммита НАТО

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БАКУ /Trend/ - Самолеты ВВС Турции задействованы в обеспечении безопасности саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, передает Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в целях обеспечения безопасности мероприятия в Литве, задействованы два самолета турецких ВВС - самолет раннего предупреждения (HİK) и самолет-заправщик KC-135R.

Самолеты, переброшенные на базу Гельзенкирхен в Германии, будут выполнять наблюдательные полеты и задачи по дозаправке в соответствии с указаниями командования НАТО вплоть до завершения мероприятий.

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