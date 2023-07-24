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Турция будет продолжать борьбу против FETO - Эрдоган

Турция Материалы 24 июля 2023 21:59 (UTC +04:00)
Турция будет продолжать борьбу против FETO - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция будет продолжать борьбу против FETO до тех пор, пока последний член этой террористической организации не будет привлечен к ответственности.

Как передает Trend, об этом заявил в понедельник Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

"15 июля мы еще раз вспомнили о своем долге перед нашими героями, отдавшими жизни. Наш народ еще раз показал всему миру, что Турция непроходима. Несмотря на все усилия врагов демократии, они никогда не достигнут своих целей. <...> Мы будем помнить всех наших 253 шехидов. Мы с гордостью расскажем о борьбе наших ветеранов", - сказал он.

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