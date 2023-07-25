МИД Турции выразил соболезнования Алжиру

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Алжиру в связи с жертвами в результате лесных пожаров.

Как передает Trend, об этом говорится во вторник в заявлении МИД Турции.

"Выражаем соболезнования дружественному и братскому алжирскому народу и правительству, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция всегда готова оказать всяческую поддержку Алжиру в эти трудные дни", - говорится в заявлении.

Отметим, что в результате лесных пожаров в Алжире погибли 34 человека.