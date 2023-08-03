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РПК представляет угрозу безопасности любой страны - МИД Турции

Турция Материалы 3 августа 2023 22:37 (UTC +04:00)
РПК представляет угрозу безопасности любой страны - МИД Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - РПК (Рабочая партия Курдистана) представляет угрозу безопасности любой страны, где она ведет деятельность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Турция считает неприемлемой попытку лиц, связанных с террористической организацией РПК, насильственно проникнуть в здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге и провести террористическую пропаганду с символикой организации. Разрешение РПК свободно осуществлять свою деятельность, в частности пропаганду под предлогом свободы выражения мнений и собраний в европейских странах, подталкивает организацию к подобным незаконным и агрессивным действиям. В этом контексте мы еще раз повторяем наш призыв положить конец пропаганде, финансированию и привлечению новых членов в Европе террористической организацией РПК", - говорится в заявлении МИД Турции.

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