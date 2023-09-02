В Хатае скоро начнется строительство аэропорта - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продолжающемся строительстве 40 400 объектов, в том числе 32 600 квартир и 7 800 сельских домов в провинции Хатай, пострадавшей от февральских землетрясений. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к участникам церемонии закладки фундамента проекта «Преобразование города Хатай», передает Trend.

«С трагических событий прошло 209 дней, но мы все еще переживаем боль утраты. Мы не забыли и никогда не забудем жертв землетрясений», - сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что в Хатае в результате землетрясений были разрушены либо повреждены 254 195 единиц жилья.

По его словам, также завершены работы над проектом аэропорта Хатая, строительство начнется в ближайшее время.