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В США отметили роль Турции в усилиях по возобновлению "зерновой сделки"

Турция Материалы 6 сентября 2023 03:11 (UTC +04:00)
В США отметили роль Турции в усилиях по возобновлению "зерновой сделки"

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - США выразили признательность Турции и её президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за активные усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы.

Об этом во время брифинга сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, передает Trend.

Он отметил, что решение России о выходе из этой инициативы наносит ущерб усилиям, направленным на обеспечение продовольственной безопасности в мире.

"Благодарны президенту Эрдогану и нашему союзнику по НАТО - Турции за важную роль, которую они играют в усилиях по возобновлению "зерновой сделки", - сказал он.

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