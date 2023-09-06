В США отметили роль Турции в усилиях по возобновлению "зерновой сделки"

БАКУ /Trend/ - США выразили признательность Турции и её президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за активные усилия, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы.

Об этом во время брифинга сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, передает Trend.

Он отметил, что решение России о выходе из этой инициативы наносит ущерб усилиям, направленным на обеспечение продовольственной безопасности в мире.

"Благодарны президенту Эрдогану и нашему союзнику по НАТО - Турции за важную роль, которую они играют в усилиях по возобновлению "зерновой сделки", - сказал он.