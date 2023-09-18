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Глава МИД Турции обсудил с нидерландской коллегой двусторонние отношения

Турция Материалы 18 сентября 2023 22:25 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции обсудил с нидерландской коллегой двусторонние отношения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с нидерландской коллегой Ханке Брёйнс Слот, говорится в сообщении МИД Турции, передает Trend.

Согласно информации, встреча состоялась в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, где глава МИД Турции сопровождает президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, расширение НАТО, последние события в Украине и нападки на Священный Коран в Нидерландах.

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