Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего года турецкую Анталью больше всех посетили российские и немецкие туристы, передает Trend.

По информации, предоставленной Министерством культуры и туризма Турции, за период с 1 января по 31 августа этого года Анталью посетили 10 835 204 человека, включая 10 209 855 иностранных туристов и 625 349 граждан Турции, проживающих за рубежом.

На первом месте по количеству посетителей в Анталью за 8 месяцев оказалась Россия, с 2 379 216 туристами, что означает увеличение числа российских туристов на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте идет Германия, с 2 108 816 туристами, и ростом числа немецких туристов на 17,34%.

Число туристов из Великобритании, занимающей третье место, увеличилось на 14,58%, а из Польши, занимающей четвертое место, выросло на 39,2%. После Польши в списке стран, отправивших наибольшее количество туристов, идут Нидерланды, Казахстан и Румыния.