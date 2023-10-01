Распространены кадры теракта в Анкаре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре возле здания МВД Турции произошел взрыв.

Как передает Trend, один из террористов подорвал себя.

Отметим, что взрыв и выстрелы прозвучали утром на бульваре Исмет Инёню в Анкаре, где расположены здания Великого национального собрания Турции и министерства.

Сообщается, что взрывы произошли возле здания МВД. Дорога во многие направления закрыта.

"Около 09:30 2 террориста, подъехавшие на автомобиле к входным воротам Главного управления безопасности МВД, совершили теракт. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения", - говорится в заявлении главы МВД Турции Али Ерликая.

Trend представляет кадры происшествия.