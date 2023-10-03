Нефтепровод Ирак-Турция возобновит работу на этой неделе - министр

БАКУ /Trend/ - Нефтепровод между Ираком и Турцией, которому был нанесен ущерб во время разрушительных землетрясений в Кахраманмараше в феврале, возобновит свою работу на этой неделе. Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции, Алпарслан Байрактар, во время Международной нефтегазовой конференции ADIPEC 2023 в Абу-Даби, передает Trend.

Министр подчеркнул, что Турция давно является надежным транзитным маршрутом для нефти и природного газа. В настоящее время через турецкие проливы проходит 2 миллиона баррелей нефти в день, а нефтепровод Ирак-Турция, который действует уже 45 лет, имеет пропускную способность 500 тысяч баррелей в сутки.

Байрактар добавил, что "нефтепровод Ирак-Турция готов к работе с сегодняшнего дня. На этой неделе мы начнем его эксплуатацию, что позволит поставлять на мировые нефтяные рынки 500 тысяч баррелей нефти".

Он также подчеркнул, что Турция увеличивает поставки газа в Европу через Трансанатолийский газопровод TANAP, а также снижает энергетическую зависимость от других стран.