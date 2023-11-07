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В Турции рассчитывают на запуск АЭС "Аккую" в октябре 2024 года

Турция Материалы 7 ноября 2023 23:11 (UTC +04:00)
В Турции рассчитывают на запуск АЭС "Аккую" в октябре 2024 года

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Власти Турции надеются на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" 29 октября 2024 года. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, передает Trend.

"Мы надеемся, что первый реактор будет запущен в строй 29 октября 2024 года. Остальные планируется ввести в эксплуатацию в течение трех - четырех лет. На "Аккую" будет производиться порядка 10% электроэнергии в нашей стране", - сказал министр.

Отметим, что строительство АЭС "Аккую" осуществляется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

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