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В составе ВВС Турции будет создано космическое командование

Турция Материалы 10 ноября 2023 15:12 (UTC +04:00)
В составе ВВС Турции будет создано космическое командование

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В составе ВВС Турции будет создано космическое командование.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в настоящее время продолжается процесс оценки и утверждения предложения о создании космического командования для обеспечения соответствия космическим исследованиям, проводимым под контролем НАТО, а также координации военной космической деятельности с деятельностью других органов Турции в этой сфере.

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