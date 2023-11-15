Хакан Фидан обсудил со спецкоординатором ООН доставку гуманитарной помощи в Газу

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, передает Trend.

Стороны обсудили гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в секторе Газа.

Глава МИД Турции отметил, что добиться решения вопроса возможно в рамках резолюций ООН и общепринятых международных норм. Фидан также указал на необходимость незамедлительного и полного прекращения огня в секторе Газа. По его словам, вслед за этим следует предпринять действия для установления долгосрочного и справедливого мира.

Фидан подчеркнул неприемлемость сложившейся в секторе Газа катастрофической гуманитарной ситуации. Он призвал приложить больше усилий для обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.​​​​​​​