Полет первого турецкого космонавта перенесен

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и технологий Турции Фатих Каджыр объявил о переносе полета первого турецкого космонавта Альпера Гезеравджи на 17 января, передает Trend.

Каджыр пояснил, что изначально полет был запланирован на 9 января, но из-за задержки запуска SpaceX, который был запланирован до турецкого полета, дата отправки космонавта была сдвинута на 7-8 дней.

В ходе миссии Axiom 3, направляющейся на Международную космическую станцию из Космического центра им. Джона Кеннеди, планируется провести несколько научных экспериментов.

Министр подчеркнул, что Турция возлагает большие надежды на этот полет, рассматривая его как начало нового этапа технологического развития страны.