Завершилось обучение первого космического путешественника Турции Альпера Гезеравчи

БАКУ /Trend/ - Альпер Гезеравчи, первый турецкий космический путешественник, успешно завершил подготовку к космическому шаттлу.

Как сообщает Trend, об этом сообщило Турецкое космическое агентство (TUA) в своей социальной сети.

"Наш астронавт Альпер Гезеравчи и члены экипажа миссии AX-3 успешно завершили тренировку космического корабля SpaceX Dragon", - говорится в сообщении.

Напомним, Гезеравчи, который отправится на Международную космическую станцию ​​(МКС), приступил к тренировкам в Хьюстоне, штат Техас, США, в апреле.

«Гезеравчи» планируют отправить в космос 17 января 2024 года.

В рамках Первой пилотируемой космической миссии Турции Альпер Гезеравчи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 различных научных экспериментов после ее запуска в январе.

Первый турецкий космонавт Гезеравчи примет участие в миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.