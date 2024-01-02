Парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в январе

БАКУ /Trend/ - Вопрос утверждения ратификационного протокола о вступлении Швеции в НАТО может быть включен в повестку дня Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции в январе, сообщают турецкие СМИ, передает Trend.

Согласно информации, заявка может быть рассмотрена после возвращения парламента Турции с зимних каникул.

Отмечается, что процесс одобрения заявки Швеции может затянуться, поскольку Анкара до сих пор не считает принятые в Стокгольме меры по борьбе с терроризмом, в частности с террористической организацией "РПК", достаточными.

Отметим, что 26 декабря Комиссия по международным отношениям парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для одобрения заявки достаточно простого большинства голосов депутатов в парламенте.