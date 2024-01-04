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Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасного террориста в Ираке

Турция Материалы 4 января 2024 23:39 (UTC +04:00)
Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасного террориста в Ираке

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Усилиями Национальной разведывательной организации Турции (MİT) в провинции Сулеймания в Ираке нейтрализован особо опасный террорист PПK, участвовавший в подготовке атак на Турцию, передает Trend.

Садык Шейх Ахмет под кодовым именем «Эриш Берхведан» орудовал в окрестностях города Панджвин.

По данным турецких спецслужб, террорист оказывал стратегическую поддержку PПK в планировании атак в Ираке.

С началом вооруженного противостояния в Сирии прибыл в Турцию, а в 2015 году вернулся обратно в Арабскую Республику, где долгое время «работал» на террористическую организацию YPG (сирийского крыла PПK).

Позже перешел в Ирак, где действовал в координации с главарями PПK, орудующими вблизи иракско-иранской границы.

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