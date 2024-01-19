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Первый турецкий астронавт отправился на МКС

Турция Материалы 19 января 2024 02:14 (UTC +04:00)
Первый турецкий астронавт отправился на МКС

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в рамках коммерческой миссии Axiom Space.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Турецкое космическое агентство (TUA).

Отметим, что Гезеравджи приступил к тренировкам в Хьюстоне, штат Техас, США, в апреле 2023 года.

В рамках Первой пилотируемой космической миссии Турции Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 различных научных экспериментов.

Первый турецкий астронавт Гезеравджи принимает участие в миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.

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