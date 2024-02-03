В Турции назвали сроки завершения сдачи 75 тыс квартир в зоне землетрясения

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай состоялась церемония вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения в феврале прошлого года

Как передает Trend, на церемонии выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сказал, что сегодня гражданам были переданы ключи от 7275 квартир.

Президент Турции отметил, что сдача 75 тысяч квартир в пострадавшем от землетрясения районе будет завершена в течение 2 месяцев. Эрдоган также выразил благодарность странам, оказавшим помощь:

"От своего имени я благодарю 35 тысяч поисково-спасательных работников, работников здравоохранения, лесников Турции и всех наших братьев, в том числе иностранную группу из 11 500 человек".