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Глава национальной разведки Турции встретился с председателем Политбюро ХАМАС

Турция Материалы 4 февраля 2024 00:41 (UTC +04:00)
Глава национальной разведки Турции встретился с председателем Политбюро ХАМАС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын встретился в Дохе с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания и сопровождающей его делегацией, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались обмен пленными, развитие ситуации в секторе Газа, пути обеспечения прекращения огня.

Кроме того, сосредоточив внимание на том, что можно сделать для удовлетворения гуманитарных потребностей палестинского народа, на встрече было подчеркнуто, что создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме является основой стабильности в регионе.

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