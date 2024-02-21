В Турции отменили паспорт болельщика для покупки билетов на футбольные матчи

БАКУ /Trend/ - Ассоциация футбольных клубов чемпионата Турции объявила о прекращении использования системы паспорта болельщика (Passolig) для покупки билетов на матчи национального первенства, передает Trend.

"Наши клубы планируют в ближайшем будущем организовать электронную продажу билетов через компании, с которыми они заключат соглашения. В связи с этим мы начнем переговоры с компаниями, имеющими опыт в организации продажи билетов и соответствующую техническую инфраструктуру. Мы призываем компании, желающие заниматься продажей билетов в наши клубы, подавать заявки в ассоциацию", - говорится в заявлении.

Система Passolig, действовавшая с 2014 года, требовала от каждого болельщика старше 7 лет оформить карту для покупки билетов на футбольные матчи. Теперь клубы будут самостоятельно организовывать продажу билетов.