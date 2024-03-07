Объем экспорта чая из Турции вырос на 85%

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта чая из Турции в январе-феврале текущего года вырос на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки в 6 миллионов 63 тысячи 44 долларов. Об этом сообщил замглавы правления Ассоциации экспортеров восточно-черноморского региона Турции (DKİB) Шабан Тургут, передает Trend.

По словам Тургута, турецкий чай успешно реализуется в 85 странах мира.

Он также отметил, что в январе-феврале текущего года было продано за рубеж 1347 тонн чая на общую сумму в 6 миллионов 63 тысячи 44 доллара. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда доход от продажи 661 тонны чая составил 3 миллиона 274 тысячи 872 доллара, экспорт чая из Турции вырос на 104 процента в натуральном выражении и на 85 процентов в денежном эквиваленте.

Бельгия, США и Великобритания входят в ТОП-3 импортеров турецкого чая. В рассматриваемый период Бельгия приобрела чай на сумму 2 миллионов 825 тысяч 932 доллара, США - на 637 тысяч 645 долларов, а Великобритания - на 501 тысячу 389 долларов.

Тургут отметил также, что турецкий чай востребован на рынках Мавритании, Японии, Либерии, Хорватии, Камеруна, Нигерии, Сирии, Чили, Египта, Гонконга, Сингапура, Бурунди, Гамбии, Венесуэлы, Кубы, Джибути, Бразилии, Дубая, Анголы и Камбоджи.