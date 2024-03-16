Турция экспортирует мёд в 29 стран мира

БАКУ /Trend/ - Крупные партии мёда из Турции с начала года поставлены в 29 стран мира, в том числе в Азербайджан.

Об этом, как передает Trend, сообщил глава правления Союза экспортеров Восточно-черноморского региона Турции Саффет Кальйонджу.

По его словам, в январе-феврале 2024 года турецкий мёд экспортирован в 29 стран мира.

«За первые два месяца за рубеж отгружено 1256 тонн мёда, что принесло стране доход в 5 млн 179 тыс. 996 долларов», - пояснил Кальйонджу.

Глава Союза отметил, что наиболее крупными рынками для турецких производителей мёда являются США, Германия и Великобритания.

«Экспорт мёда в США принес стране наибольший доход в 1 млн 944 тыс. 149 долларов. Поставки мёда осуществлены также в Азербайджан, Канаду, Оман, Малайзию, Северную Македонию, Венесуэлу», - констатировал он.