Турецкий газ начнет поступать в Венгрию 1 апреля - Сийярто

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто после переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром на международном форуме "Атомэкспо-2024" в Сочи, Венгрия начнет получать турецкий природный газ с 1 апреля, что превратит ее в первое государство за пределами соседних стран Турции, импортирующее данный вид топлива, передает Trend.

Соглашение между Венгрией и Турцией предусматривает поставку 275 миллионов кубических метров турецкого газа в течение 2024 года. Поставки начнутся во II и III кварталах текущего года.

Министр также выразил намерение развивать сотрудничество между двумя странами в области ядерной энергетики, напомнив, что новая АЭС в Турции, которая вскоре вступит в строй, построена по проекту Росатома, как и сооружаемая в Венгрии атомная станция "Пакш-2". "Таким образом, опыт, полученный в ходе строительства в Турции, поможет и нам", - отметил Сийярто. По его словам, турецкие специалисты окажут помощь венгерским коллегам в техническом осмотре оборудования с длительным сроком производства.