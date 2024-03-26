МИД Турции выступил с заявлением в связи с провокациями против турков в Бельгии

БАКУ /Trend/ - Недавние атаки сторонников террористической группировки РПК на этнических турок в Бельгии подчеркивают опасность, которую представляет данная организация для "социального порядка и общественной безопасности" в Западной Европе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, 24 марта сторонники террористической организации собрались в городе Левен и затем совершили нападения на жителей турецкого происхождения городов Хойсден-Зольдер и Хаутален. Хотя в результате провокаций не было жертв, некоторые члены турецкой общины получили ранения.

В заявлении отмечается, что были установлены контакты с бельгийскими властями в Брюсселе в связи с произошедшими событиями. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с его бельгийским коллегой Хаджой Лабиб, чтобы обсудить ситуацию. Дипломатические представители Турции в Бельгии встретились с членами турецкой диаспоры в городах, где произошли инциденты.

В заявлении отмечается, что благодаря разумному поведению турков, проживающих в Бельгии, и эффективным действиям бельгийских правоохранительных органов удалось предотвратить эскалацию инцидентов.