В Турции началось голосование на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Голосование на муниципальных выборах в Турции началось на юго-востоке республики. Избирательные участки здесь открылись на час раньше, в 07:00 по местному времени.

Как передает Trend, выборы на основной части страны начнутся в 08:00 и закончатся в 17:00.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии Турции, изменения в график голосования внесены с учетом особенностей месяца Рамадан. Эти изменения коснутся 32 из 81 провинции.

В МВД Турции сообщили, что безопасность выборов обеспечивают около 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а также волонтеры.