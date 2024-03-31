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В Турции началось голосование на муниципальных выборах

Турция Материалы 31 марта 2024 08:24 (UTC +04:00)
В Турции началось голосование на муниципальных выборах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Голосование на муниципальных выборах в Турции началось на юго-востоке республики. Избирательные участки здесь открылись на час раньше, в 07:00 по местному времени.

Как передает Trend, выборы на основной части страны начнутся в 08:00 и закончатся в 17:00.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии Турции, изменения в график голосования внесены с учетом особенностей месяца Рамадан. Эти изменения коснутся 32 из 81 провинции.

В МВД Турции сообщили, что безопасность выборов обеспечивают около 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а также волонтеры.

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