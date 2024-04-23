Аэропорты Стамбула за три месяца обслужили свыше 27,1 млн пассажиров

БАКУ /Trend/ - В январе-марте аэропорты Стамбула обслужили 27 104 054 пассажиров, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend.

Стамбульский аэропорт обслужил 17 671 971 пассажира за первые три месяца года. Среди них 3 558 813 совершили внутренние перелеты, а 14 113 158 были пассажирами международных рейсов.

В течение первого квартала текущего года аэропорт Сабиха Гекчан, второй по значимости в Стамбуле, обслужил 9 432 083 человека. Этот показатель включает 4 294 969 пассажиров внутренних рейсов и 1 704 039 пассажиров международных направлений.