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МИД Турции выступил с заявлением по поводу обострения конфликтов в Мьянме

Турция Материалы 25 мая 2024 23:31 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно недавнего обострения конфликтов в Мьянме.

Как передает Trend, в своем заявлении МИД Турции выразил обеспокоенность усилением конфликтов и увеличением жертв среди мирного населения в Мьянме в последние месяцы и призвал к доставке гуманитарной помощи в регион.

"Мы глубоко опечалены недавними сообщениями о нападениях на мирных жителей, в основном мусульман-рохинджа в штате Аракан и нарушениях закона, которые привели к изгнанию десятков тысяч людей", - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали стороны конфликта соблюдать нормы международного права и международного гуманитарного права для защиты гражданского населения и инфраструктуры, воздерживаться от действий, которые могут привести к обострению этнических или религиозных конфликтов, а также разрешить доступ к региону для оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи.

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