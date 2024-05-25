МИД Турции выступил с заявлением по поводу обострения конфликтов в Мьянме

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно недавнего обострения конфликтов в Мьянме.

Как передает Trend, в своем заявлении МИД Турции выразил обеспокоенность усилением конфликтов и увеличением жертв среди мирного населения в Мьянме в последние месяцы и призвал к доставке гуманитарной помощи в регион.

"Мы глубоко опечалены недавними сообщениями о нападениях на мирных жителей, в основном мусульман-рохинджа в штате Аракан и нарушениях закона, которые привели к изгнанию десятков тысяч людей", - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали стороны конфликта соблюдать нормы международного права и международного гуманитарного права для защиты гражданского населения и инфраструктуры, воздерживаться от действий, которые могут привести к обострению этнических или религиозных конфликтов, а также разрешить доступ к региону для оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи.