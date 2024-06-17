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Турция ведет активную работу в борьбе с опустыниванием – Эрдоган

Турция Материалы 17 июня 2024 23:53 (UTC +04:00)
Турция ведет активную работу в борьбе с опустыниванием – Эрдоган
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - За последние два десятилетия в Турции было посажено 7 миллиардов саженцев.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается ежегодно 17 июня.

Эрдоган отметил, что власти страны продолжат активную работу по "передаче будущим поколениям более пригодной для жизни Турции".

Президент Турции выразил надежду, что Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой внесет вклад в борьбу с этим явлением.

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