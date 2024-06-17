Турция ведет активную работу в борьбе с опустыниванием – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - За последние два десятилетия в Турции было посажено 7 миллиардов саженцев.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается ежегодно 17 июня.

Эрдоган отметил, что власти страны продолжат активную работу по "передаче будущим поколениям более пригодной для жизни Турции".

Президент Турции выразил надежду, что Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой внесет вклад в борьбу с этим явлением.