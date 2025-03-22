В Турции во время акций протеста задержаны более 300 человек

БАКУ /Trend/ - Во время акций протеста в Турции задержаны 343 человека.

Об этом на своей странице в "X" написал министр внутренних дел Турции Али Йерликая, сообщает Trend.

"Задержаны 343 участника акций протеста, прошедших вчера в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталлье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне в связи с расследованием, проведенным Стамбульской генеральной прокуратурой в отношении столичного муниципалитета Бююкшехир. Тем, кто пытается нарушить общественный порядок, угрожает спокойствию и безопасности нашей нации, пытается сеять хаос и совершать провокации, никогда не будет предоставлена такая возможность, мы не закроем на это глаза. Наши сотрудники полиции, которые являются гарантом нашего порядка, безопасности, круглосуточно на своем посту", - отметил он.

Напомним, что 19 марта Стамбульская генеральная прокуратура вынесла постановление о задержании 7 подозреваемых, в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата, главы муниципалитета Шишли Расула Эмраха Шахана, по обвинению в содействии террористической организации РПК.

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