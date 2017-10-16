Пентагон призвал курдов и центральное правительство Ирака к переговорам

16 октября 2017 21:16 (UTC+04:00)

Пентагон призвал курдов и центральное правительство Ирака к переговорам, передает РИА Новости.

"Мы призываем к диалогу", - сказал представитель Пентагона полковник Роберт Мэнниг журналистам. По его словам, США по-прежнему поддерживают единый Ирак.

Столкновения между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли в южной части провинции Киркук. Телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку.

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