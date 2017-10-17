Трамп и Ципрас обсуждают вопрос поставок Афинам истребителей F-16

17 октября 2017 21:12 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проводят в Белом доме переговоры, на которых обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, пишет РИА Новости.

Перед началом беседы Трамп сообщил, что они с Ципрасом планируют обсудить "новые пути того, как Греция поможет нам, а мы – Греции", включая поставки американских истребителей F-16, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также Трамп высоко оценил "огромную работу (Греции) по возвращению", имея в виду проводимые в стране социально-экономические реформы по выходу из многолетнего финансового кризиса.

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