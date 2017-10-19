Посольство США в Ираке рекомендовало находящимся в стране американцам не покидать дома

Посольство США в Багдаде попросило своих граждан проявлять повышенную бдительность и по возможности не покидать дома.

"Ситуация в сфере безопасности в настоящее время стабильная, но может быстро меняться", - цитируют иракские СМИ сообщение дипмиссии, передает агентство Интерфакс.

"Гражданам США следует сохранять повышенную бдительность и принимать необходимые меры по обеспечению личной безопасности на весь период жизни и работы в Ираке", - отмечает посольство.

Ситуация в Ираке обострилась после проведенного 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого региона. Багдад объявил референдум нелегитимным.