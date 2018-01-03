В Белом доме заявили, что Трамп является "одним из самых доступных" президентов США

Президент США Дональд Трамп является одним из самых доступных президентов в истории и откликается на вопросы журналистов различными способами. В этом заверила во вторник репортеров пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного пресс-брифинга, передает ТАСС.

"Он является одним из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были. Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с вами [журналистами] перед президентским бортом. Иногда он использует Twitter, чтобы напрямую общаться с американским народом - таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства", - сказала она.

Комментарий пресс-секретаря Белого дома последовал в ответ на вопрос, почему глава государства так и не провел пресс-конференцию по итогам уходящего года перед тем, как покинуть Вашингтон на период рождественских каникул. Единственная официальная пресс-конференция Трампа состоялась в феврале прошлого года, то есть практически сразу же после того, как он занял президентский пост.

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