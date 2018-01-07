Глава ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента

7 января 2018 20:24 (UTC+04:00)

Вопросы о дееспособности президента США Дональда Трампа на этом посту ставят те, кто не смирился с его победой на выборах 2016 года, считает директор ЦРУ Майк Помпео, передает РИА Новости.

Дискуссия о соответствии Трампа занимаемой должности развернулась в США после выхода в свет книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", в которой со ссылкой на бывших членов администрации дается нелестная оценка главы государства. Вулфф также заявил, что "Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко не любопытен".

"Это нелепые вопросы. Они идут от людей, которые все еще не приняли факт того, что Трамп - это президент США. Мне жаль их", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он также назвал "чистой фантазией" и "полным абсурдом" заявления о неспособности Трампа быть президентом.


"Президент вовлечен (в решение проблем – ред.), понимает сложность, он задает действительно сложные вопросы нашей команде в ЦРУ, чтобы мы могли предоставить всю информацию, которая ему нужна для принятия правильных, обоснованных политических решений", - сказал глава ведомства.

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