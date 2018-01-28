Тело убитой американской модели нашли в двух чемоданах

28 января 2018 20:19 (UTC+04:00)

Полиция США обнаружила расчлененное и обезглавленное тело модели Сары Жгоул в двух чемоданах внутри легкового автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на The Oregonian.

Инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон. По информации издания, злоумышленник спрятал труп в багажнике черного BMW.

Местная полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Имя подозреваемого правоохранители не раскрывают.

У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. Ей было 28 лет.

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Azernews Newspaper
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